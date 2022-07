Wijnaldum, altro indizio social: tolta l’immagine del profilo con la maglia del PSG

Wijnaldum in questi giorni sta mandando tanti indizi sui social. La volontà del giocatore è chiara, vuole lasciare il PSG. In queste ore ha tolto l'immagine del profilo con la maglia del club francese dal suo profilo Instagram, lasciando solo delle storie in evidenza. Un segnale di rottura definitiva che non è passato inosservato. La trattiva con la Roma è alle battute finali. Il centrocampista ha già detto sì ai giallorossi e non vede l'ora di iniziare una nuova avventura sotto la guida di Mourinho.