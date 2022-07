Wijnaldum a un passo: dal cambio cognome all’amore per l’atletica. Ecco Gini

La Roma sì e il Feye no è il coro che sta segnando l’estate dei tifosi giallorossi e che accompagnerà l’arrivo di Wijnaldum. L’olandese è nato a Rotterdam ma tifa lo Sparta (il Feye no) ed è pronto ad atterrare nella capitale. I Friedkin si stanno muovendo in prima persona per chiudere l’operazione. “Gini” è il centrocampista perfetto, così lo ha definito Jurgen Kloop che lo conosce molto bene. Può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo: fascia, trequarti o centrale. Ha intelligenza tattica, un tiro potente e la capacità di saltare l’uomo. E’ il tuttocampista che vuole José Mourinho. Dal 2007 al 2015 ha giocato in Olanda per poi passare in Premier League, al NewCastle, per 20 milioni di euro. Con i bianconeri mette a referto 11 gol in 38 partite e il Liverpool mette gli occhi su di lui. Con i “Reds” vince tutto tra cui una Champions League da assoluto protagonista. In soli 5 anni diventa l’idolo della Kop che gli dedica anche un coro. La scorsa estate il passaggio al PSG. L’avventura a Parigi non è andata benissimo e adesso ha la possibilità di riscattarsi alla Roma.