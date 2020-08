WhoScored, Smalling eletto miglior difensore centrale del campionato – FOTO

Una stagione da incorniciare per Chris Smalling. Nonostante la fine momentanea della sua storia con la Roma, con conseguente rinuncia all’Europa League a causa del mancato accordo con lo United, il centrale continua a far parlare di sé guadagnandosi anche la palma di miglior difensore centrale della Serie A. Secondo il portale statistico WhoScored Smalling si è guadagnato una valutazione di 7.00, la più alta tra i centrali, staccando seppur di poco Francesco Acerbi, fermo a quota 6.98. I due formano la coppia centrale della top 11 creata dal sito, una formazione a trazione anteriore con un centrocampo a quattro formato da Ronaldo, Gomez, Luis Alberto e Berardi. In attacco invece spazio a Immobile e Ilicic, con Theo Hernandez, Cuadrado e Joronen a chiudere i migliori undici.