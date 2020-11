Who Scored, Pellegrini nella top 11 di ottobre della Serie A – FOTO

Prosegue l’autunno felice per Lorenzo Pellegrini. Il noto portale statistico Who Scored ha infatti inserito il sette giallorosso nella top 11 del mese di ottobre della Serie A, nel ruolo di centrocampista centrale insieme a Joao Pedro. I due formano un’inconsueta coppia a due nel 4-4-2 iper offensivo ipotizzato da Who Scored, con Leao a destra e Berardi a sinistra. In difesa, davanti a Perin, Di Lorenzo e Theo Hernandez ai lati con Acerbi e Chiriches al centro. Chiudono il reparto avanzato Zlatan Ibrahimovic e il gallo Belotti.