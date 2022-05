Whelan: “Wan-Bissaka dovrebbe firmare per la Roma, Mourinho lo conosce”

L'ex attaccante del Leeds consiglia il terzino inglese alla Roma: "Penso che si adatti allo stile italiano perché ha una mentalità molto difensiva"

L'ex attaccante del Leeds United, Noel Whelan, ha parlato in esclusiva al podcast di Football Insider condotto da Russell Edge consigliando alla Roma di Mourinho di acquistare Wan-Bissaka dal Manchester United nella prossima sessione di mercato: "In quale club si trasferirà Wan-Bissaka la prossima estate? Penso che dovrebbe firmare con la Roma. Penso che si adatti allo stile italiano perché ha una mentalità molto difensiva. Josè Mourinho lo conosce, quindi qualcosa del genere potrebbe funzionare per lui. A parte questo, non lo so. Si guarda alla metà della classifica della Premier League. Non credo che andrà al Liverpool, al Man City o al Tottenham. Conte vuole un terzino d'attacco e lui non lo è. Credo sia questo il problema e il motivo per cui potrebbe faticare a trovare un club".