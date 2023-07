West Ham, Scamacca titolare nell’amichevole contro il Boreham Wood

L'attaccante sembra aver recuperato definitivamente dopo l'infortunio al menisco. Ha infatti giocato dal primo minuto il match pre season in Inghilterra e rimane ancora uno dei principali obiettivi per il mercato dei giallorossi

Gianluca Scamacca rimane uno dei principali obiettivi del mercato della Roma. La trattativa è ancora in corso con il West Ham che al momento non sembra intenzionato a fare a meno dell'attaccante. Infatti oggi ha giocato da titolare nell'amichevole tra la squadra inglese e il Boreham Wood. Sostituito poi durante l'intervallo, Scamacca ha dimostrato di essere tornato in forma dopo l'infortunio al menisco che l'aveva tenuto a lungo in panchina. L'obiettivo della Roma a questo punto è raggiungere un accordo con il West Ham. Il giocatore ha già manifestato il suo desiderio di tornare nella Capitale (la sua città natale), ma al momento il club inglese potrebbe essere disposto ad accettare solo un prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni di euro. In settimana sono previsti contatti tra le due società per stabilire il destino dell'attaccante.