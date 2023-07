West Ham, Rice saluta i suoi tifosi. L’operazione Scamacca potrebbe sbloccarsi

Le recenti parole di Moyes avevano lasciato intendere che per mandare avanti tutte le trattative di mercato del West Ham, si doveva attendere la partenza di Rice all'Arsenal. Ovviamente questa situazione teneva momentaneamente bloccata anche l'apertura al prestito di Scamacca alla Roma. "Fino a quando non sarà chiuso - l'affare Rice - noi non possiamo pianificare nulla", un affare che però secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbe finalmente arrivato a chiusura. Infatti il centrocampista ha da poco dedicato ai propri tifosi di una vita un messaggio d’addio pubblicato nel proprio account Instagram: "Non posso credere che siano finiti 10 anni incredibili. Dire addio non è mai facile.Grazie per i numerosi ricordi incredibili e alcuni dei migliori giorni della mia vita. Vi voglio bene, con affetto Dec.". Con queste parole, anche se ancora manca l'ufficialità, il giocatore inglese è pronto a trasferirsi all'Arsenal. Per questo motivo, stando alle parole sopracitate del manager del West Ham, la trattativa con la Roma per portare Scamacca nella Capitale potrebbe finalmente sbloccarsi.