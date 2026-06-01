Manca sempre meno all'inizio del Mondiale che, a partire dall'11 giugno, andrà in scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. Tanti calciatori della Roma saranno impegnati con le loro nazionali nel torneo più prestigioso e tra questi Wesley punta ad essere protagonista del Brasile di Ancelotti. Ieri, l'esterno verdeoro è sceso in campo per 45 minuti nell'amichevole vinta per 6-2 contro il Panama. Al termine della gara Wesley ha pubblicato sui social alcuni scatti della gara suonando la carica in vista del Mondiale ed esprimendo il suo orgoglio: "Vittoria e nuovi minuti in un palcoscenico sempre speciale per me. Questo è il Brasile". Per il terzino giallorosso sarà il primo Mondiale in assoluto e Ancelotti ha già dichiarato che avrà bisogno di lui sulla fascia destra.

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