Non era presente a Verona causa squalifica, ma l'apporto di Wesley è stato determinante nella corsa Champions della Roma di Gasperini. Il brasiliano oggi ha parlato sulle frequenze di Radio Manà Sport prima di partire per il Mondiale agli ordini di Ancelotti. Ecco l'intervista

Ha percepito l’affetto dei tifosi della Roma?

“Subito, sono innamorato di questo posto”.

Si aspettava di adattarsi così velocemente?

“Non pensavo di adattarmi così presto. Pur di giocare, lo faccio in qualsiasi posto”.

Si aspettava il gol alla prima di campionato contro il Bologna?

“Lo sapevo, ho delle conversazioni con gli amici”.

Sa anche cosa succede al Mondiale?

“No, quello no”.

Come la squadra ha vissuto queste ultime settimane?

“Siamo sempre stati consapevoli della nostra forza e siamo felice di aver raggiunto la Champions League”.