Dopo un iniziale periodo di adattamento, Wesley Franca si è letteralmente preso la Roma a suon di sgroppate, accelerazioni e anche gol pesanti. Il brasiliano è, insieme a Malen, uno dei migliori acquisti giallorossi in assoluto e anche di tutta la Serie A. E soprattutto sta crescendo pure il legame dell'ex Flamengo con i tifosi e la città. Wesley sta vivendo la capitale sempre di più, cercando di entrare in sintonia con i romanisti, anche grazie ai loro simboli. Come Francesco Totti. Per questo su Instagram ha ripubblicato lo scatto per certi versi iconico che lo ritrae quasi in ammirazione verso lo storico murale del capitano e numero 10 al Rione Monti. Un'immagine che non può che far ulteriormente avvicinare il tifo giallorosso al giocatore brasiliano, che sta convincendo davvero tutti dentro e fuori dal campo.