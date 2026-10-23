Bel gesto del brasiliano dopo la vittoria contro lo Slovan Bratislava
Roma, allenamento prima dello Slovan: Pellegrini guida il torello. Mora scherza con Wesley
Un gesto d'oro. Wesley dopo la partita contro lo Slovan Bratislava ha trasformato la serata di un bambino indimenticabile. Al triplice fischio il brasiliano si è avvicinato alla Tribuna Tevere ed ha regalato la maglia ad un giovane tifoso che l'ha presa, ha abbracciato il papà ed è scoppiato a piangere. "Alcuni regali significano tutto", ha scritto il club giallorosso sotto al video pubblicato sui social. Il brasiliano è ormai un idolo dei tifosi e dopo un inizio di stagione complicato è tornato ai livelli dell'anno scorso. Domani contro il Napoli proverà a trovare il primo gol stagionale.
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