Un gesto d'oro. Wesley dopo la partita contro lo Slovan Bratislava ha trasformato la serata di un bambino indimenticabile. Al triplice fischio il brasiliano si è avvicinato alla Tribuna Tevere ed ha regalato la maglia ad un giovane tifoso che l'ha presa, ha abbracciato il papà ed è scoppiato a piangere. "Alcuni regali significano tutto", ha scritto il club giallorosso sotto al video pubblicato sui social. Il brasiliano è ormai un idolo dei tifosi e dopo un inizio di stagione complicato è tornato ai livelli dell'anno scorso. Domani contro il Napoli proverà a trovare il primo gol stagionale.

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