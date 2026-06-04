Wesley è stato uno dei protagonisti assoluti della stagione della Roma. L'esterno brasiliano è diventato, fin da subito, una certezza di Gasperini che lo ha reinventato nel ruolo di esterno sinistro, con compiti e mansioni specifiche. Il brasiliano si prepara ad affrontare il suo primo Mondiale nella Selecao di Ancelotti e, in conferenza stampa, ha parlato un po' della sua prima annata in giallorosso. Ecco le sue parole.

"Al Flamengo ero molto offensivo, però giocavo più sulla destra. Quindi il mio compito era più arrivare sul fondo, fare un cross, fornire un assist o qualcosa del genere. Qui alla Roma, invece, sto giocando per concludere l'azione. Per questo ho lavorato molto su questo aspetto, per arrivare in area e tirare, fare qualcosa di diverso, perché Gasperini chiede proprio questo: attaccare, attaccare, attaccare. Quindi sono molto contento. Il giorno in cui ho firmato il contratto mi avevano chiesto sei gol. Non sono arrivato a sei solo perché non ho giocato l'ultima partita, quindi.... Però sono molto felice di tutto quello che sta succedendo, dei gol segnati, e spero che nella prossima stagione siano il doppio.