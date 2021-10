Wenger: “Sì alle conferenze stampa degli arbitri dopo le partite”

L'attuale direttore della Fifa per lo sviluppo nel calcio mondiale favorevole al fatto che i direttori di gara parlino al termine delle partite: "Ma non so se sarebbero nello stato mentale adatto"

Presto gli arbitri potrebbero presentarsi in conferenza stampa dopo le partite. È quanto auspicano in molti da diversi anni, con il nuovo presidente AIA Alfredo Trentalange che si è già espresso favorevolmente in questo senso. E anche Arsene Wenger ha dato il suo benestare al 'terzo tempo' degli arbitri dopo il fischio finale davanti ai giornalisti. "Sarebbe un buon modo per evitare controversie e lasciarle fuori prima che arrivino a essere elemento di dibattito pubblico", le parole - riporta da 'L'Equipe' - dell'ex manager dell'Arsenal attualmente Direttore Fifa per lo sviluppo nel calcio mondiale durante le 'Giornate dell'arbitro'. Dovremmo avere il via libera dei direttori di gara e non so se sono nello stato mentale di commentare le partite dopo il triplice fischio", chiude Wenger.