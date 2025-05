Walter Sabatini compie 70 anni: gli auguri della Roma per l’ex ds

Compie 70 anni Walter Sabatini. Ex dirigente della Roma e ha anche vestito la maglia giallorossa come ricorda il club nel post di auguri su 'X': "Calciatore giallorosso nella stagione 1976-77, direttore sportivo dal 2011 al 2016. Auguri a Walter Sabatini". Tanti i commenti dei tifosi che lo hanno elogiato: "Miglior ds dell'era americana". Un altro ha scritto: "Artefice della prima ed unica rosa della Roma capace di arrivare in semifinale di Champions League e fare praticamente 90 punti ogni campionato". Sabatini è stato anche un dirigente di Lazio, Inter e Bologna.