Vucinic risponde agli insulti di un tifoso: “La Roma fa parte di me come la Juve”

Mirko Vucinic, ex attaccante della Roma, ha risposto sul suo profilo Instagram ad alcune domande dei suoi follower. Un tifoso ha chiesto il suo pensiero sul mercato della sua vecchia squadra: "Penso che con Dybala la Roma possa essere una grande sorpresa ma la vera forza della squadra è Mourinho". Non sono arrivati solo messaggi d'amore, qualche sostenitore giallorosso non gli ha perdonato il suo passaggio alla Juventus e lo ha insultato: "Indegno. Roma ti schifa". L'ex attaccante montenegrino ha risposto così: "Io amo Roma perché mi ha dato tanto e penso che anche io ho dato qualcosa. La Juventus fa parte di me come la Roma e il Lecce ma se tu la pensi in questo modo non ci posso fare niente".