Mirko Vucinic, ex attaccante da 203 presenze con la Roma condite da 64 reti e 28 assist tra il 2006 e il 2011, oggi CT del Montenegro, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando anche della stagione giallorossa. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Chi si è meritato la Champions League è la Roma... “La stagione è stata altalenante, ma alla fine hanno raggiunto l’obiettivo principale, tornare in Champions League, ed è questo ciò che conta di più per il club e per tutti i tifosi”.

Luciano Spalletti è l'allenatore che conosce più di tutti: avete condiviso tre stagioni alla Roma e con lui in panchina ha eliminato il Real Madrid dalla Champions con un gol al 92'. “E' sicuramente uno di quei momenti impossibili da dimenticare. Con Spalletti ho vissuto stagioni splendide: porto con me dei bellissimi ricordi degli anni in cui abbiamo lavorato insieme”.

Il sesto posto della Juventus è un fallimento? “Certamente. Per un club come la Juventus, il più titolato d'Italia, chiudere così è sicuramente un grande insuccesso”.