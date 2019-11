Vucinic, guai con il Fisco: sequestrati beni per 6 milioni di euro

Problemi in vista per Mirko Vucinic. L’ex attaccante della Roma, dopo la contestazione di un’evasione fiscale di quasi 6 milioni di euro, ha subito il sequestro preventivo per l’equivalente di beni immobili e denaro, disposto dal pubblico ministero Carducci ed eseguito dalla Guardia di Finanza di Lecce, dove il montenegrino attualmente risiede. Vucinic – riporta Gazzetta.it – dovrà rispondere del mancato pagamento delle imposte sui redditi alti per il periodo dal 2014 al 2017, per un valore complessivo di oltre 5,850 milioni di euro.