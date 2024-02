Volpato, sui social il ricordo del primo gol con la Roma: “Due anni fa” – FOTO

Volpato non è più un giocatore della Roma, ma non dimentica il suo passato in maglia giallorossa. L'attuale attaccante del Sassuolo ha ricordato sui social l'anniversario del suo primo gol in Serie A. "Due anni fa oggi", ha scritto l'italo australiano su Instagram. La partita contro il Verona resterà per sempre impressa nella sua testa: i giallorossi erano sotto 0-2, poi la mossa vincente di Mourinho. Lui ed Edoardo Bove ribaltarono il risultato e la Roma riuscì a strappare un punto. Volpato anche nella stagione scorsa aveva segnato contro i gialloblu, ma in quel caso in trasferta.