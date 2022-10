Volpato show, gol e assist per il Golden Boy di Totti. Vince la Roma a Verona 3-1

Decide il baby prodigio. I giallorossi sbancano il Bentegodi e superano la Lazio. Domenica il derby

Daniele Aloisi

La Roma sbanca il Bentegodi con il gol di Volpato allo scadere. I giallorossi volano al quarto posto. Le altre reti di Zaniolo e di El Shaarawy. Scelte obbligate per Mourinho che schiera la miglior formazione possibile. Nella prima mezz'ora Abraham sbaglia un gol clamoroso a porta vuota e l'Hellas va in vantaggio con Dawidowicz. L'autore del gol viene poi espulso per un bruttissimo fallo su Zaniolo. Il 22 allo scadere del primo tempo trova il pareggio e si sblocca dopo oltre 9 mesi di digiuno. Rete e infortunio per Nicolò che è costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare. A 8' dal termine arriva il terzo legno della serata con Matic che di testa prende in pieno la traversa. Volpato trova il gol al 90' con un meraviglioso tiro di sinistro. Poco dopo serve El Shaarawy per l'1-3 definitivo. Giovedì la gara decisiva in Europa League mentre domenica ci sarà il derby.

Zaniolo si sblocca dopo oltre 9 mesi: è 1-1 a fine primo tempo — La Roma va a caccia della quarta vittoria di fila in trasferta. Scelte obbligate per Mourinho che schiera Abraham in avanti. Sulla sinistra Zalewski prende il posto di Spinazzola. La prima occasione è targata gialloblù. Faraoni viene steso da Ibanez ma il pallone arriva lo stesso Kallon che fa partire un pericoloso rasoterra che attraversa tutta l'area di rigore. Per fortuna dei giallorossi non ci arriva Henry. Al 15' altro squillo del Verona, Kallon calcia dalla distanza. Il tiro viene deviato da Smalling ma è bravo Rui Patricio a bloccare la sfera. Clamorosa occasione per la Roma. Karsdorp lancia Abraham che supera Montipò e aporta vuota prende il palo esterno. Ceccherini è il primo ammonito del match. Al 21' altra chance per il numero che è bravo ad intervenire di tasto ma schiaccia troppo il pallone e finisce di poco a lato.

Al 27' arriva la rete di Dawidowicz che corregge in rete un tiro di Faraoni. Al 35' svolta della gara: l'autore del gol del vantaggio viene espulso per un bruttissimo fallo su Zaniolo. Poco prima dello scadere trova il pareggio la squadra di Mourinho con Nicolò che torna a gonfiare la rete dopo 9 mesi di digiuno. Camara recupera palla sulla trequarti e serve Abraham che colpisce il secondo legno della serata. Il 22 è il più veloce di tutti e spedisce la sfera in porta. Il primo tempo finisce 1-1.

Cambia le carte lo Special One all'inizio della ripresa: esce Cristante (ammonito) ed entra El Shaarawy. Due sostituzioni anche per il Verona. Entrano Hien e Lasagna per Ceccherini e Kallon. Doccia fredda per la Roma al 54'. Si ferma per infortunio Zaniolo, al suo posto entra Belotti. Cambio anche per Zalewski che viene sostituito da Volpato. Il Gallo si fa vedere al 72'. Salta Hien e prova un tiro cross ma è attento Montipò a deviare in angolo. Si butta in avanti la Roma, cross di Pellegrini per Smalling che non ci arriva a il pallone finisce sul fondo. Occasione per il capitano diretammente su calcio di punizione ma risponde ancora una volta presente l'estremo difensore dei gialloblù. Sul corner seguente colpo di testa di Matic che colpisce le traversa in pieno. Mourinho le prova tutte all'82': esce Camara e c'è spazio per Shomurodov. Nel finale la Roma va in vantaggio. Matic bravissimo nel dribbling e serve fuori Volpato che col sinistro la infila all'angolino. Aveva esordito con gol lo scorso anno proprio contro gli scaligeri. L'italo australiano è decisivo anche sull'1-3. Assist per El Shaarawy che batte Montipò. La Roma vola al quarto posto.

Verona-Roma 1-3, il tabellino — VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini (Hien 46'); Faraoni, Veloso (Magnani 67'), Tameze, Depaoli; Hongla (Sulemana 86'), Kallon (Lasagna 46'); Henry (Djuric 78'). A disposizione: Chiesa, Perilli, Berardi, Magnani, Terracciano, Hien, Cabal, Sulemana, Praszelik, Djuric, Lasagna. Allenatore: Salvatore Bocchetti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (Matic 65'), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante (El Shaarawy 46'), Camara (Camara 83'), Zalewski (Vopato 55'); Pellegrini, Zaniolo (Belotti 55'); Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Vina, Celik, Matic, Bove, El Shaarawy, Shomurodov, Belotti. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Schenone-Villa. IV uomo: Dionisi. VAR: Di Bello. AVAR: Fiorito.

Marcatori: Dawidowicz 27' (V), Zaniolo 45' + 1' (R), Volpato 90' (R), El Shaarawy 90' + 3'(R)

Ammoniti: Ceccherini (V), Cristante (R), Hongla (V), Hien (V)

Espulsi: Dawidowicz (V)