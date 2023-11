Volpato: “Mourinho come un secondo padre per i giovani. Cresciuto col poster di Totti”

L'ex talento giallorosso: "Il giorno del primo gol in Serie A ho vissuto un sogno: il boato del pubblico che chiamava il nome non lo dimenticherò mai"

Redazione

Due giorni fa Cristian Volpato ha trovato il suo primo gol con la maglia della Nazionale Under 21 italiana, che lui ha fortemente voluto rifiutando quella dell'Australia. L'ex giocatore della Roma, arrivato in estate al Sassuolo, ha raccontato ai microfoni di 'Rai Sport': “Ho detto ai miei genitori che sarei voluto andare in Italia. Ho fatto un provino al Trastevere, alla presenza degli scout della Roma. In un quarto d’ora sono riuscito a segnare una tripletta e un assist, e così mi sono guadagnato la chiamata dei giallorossi”.

Da lì è stato un crescendo: prima la Primavera, poi la chiamata in prima squadra e il primo gol in Serie A arrivato nel febbraio dello scorso anno all'Olimpico contro l'Hellas Verona:"Quel giorno - continua Volpato - ho vissuto un sogno: il boato del pubblico che chiamava il nome non lo dimenticherò mai. José Mourinho, per noi giovani, è stato come un secondo padre. Sassuolo? Tutti i giocatori che sono stati qui sono cresciuti bene e questo credo che per me sia uno step giusto. Dionisi è bravo con i giovani, mi piace molto il club e ammiro Berardi: mi ha fatto sentire a casa già dal primo giorno, sono accanto a lui nello spogliatoio e credo siamo un po’ simili".

In Nazionale, Nunziata lo sta impiegando da trequartista: "Ho sempre ricoperto questo ruolo ed è quello che mi piace di più, ma ho spesso giocato anche da ala destra. L'importante è stare in campo. Avevo i poster e le foto di tutti i giocatori della Nazionale del 2006. Su tutti, Francesco Totti, anche se devo dire che ho grande stima per Cristiano Ronaldo e l'atteggiamento in campo che ha sempre avuto".

