Volpato, la sua esplosione piace in Australia: sta a lui scegliere la Nazionale

Dopo il gol meraviglioso, il primo in Serie A, il giovane trequartista è osannato in patria, che l'ha snobbato quando era più giovane

Redazione

Il primo gol in Serie A non si scorda mai. Ne sanno qualcosa sia Edoardo Bove, sia Cristian Volpato che ieri hanno riportato la Roma sui giusti binari e grazie alle loro "prime volte" hanno permesso alla squadra di José Mourinho di pareggiare una partita che a venti minuti dall'inizio sembrava essere compromessa. Se, poi, questa prima rete arriva sotto gli occhi attenti di Francesco Totti, forse, vale anche doppio. Specie perché l'ex capitano giallorosso è anche l'agente del più giovane dei due: quello che ha iniziato la rimonta e che manco si è concesso il lusso di festeggiare come avrebbe dovuto e ha portato il pallone a centrocampo, come a dire: "Dobbiamo pareggiare".

Una mentalità vincente, un fisico per fare a sportellate, un tiro potente, questo è Volpato. Diciottenne italo-australiano, bistratto in patria, come ricorda oggi il "The Sidney Morning Herald", e che a Roma sembra essere esploso. Prima con la Primavera di mister Alberto De Rossi - nella quale indossa il dieci, lo stesso numero di quello che lui stesso ha definito un "fratello maggiore" -, ora anche con la prima squadra. L'exploit di ieri non è passato inosservato soprattutto in salsa Nazionale.

Fino a gennaio del 2020, il giovanissimo trequartista aveva sempre vissuto in Australia, e solo il contratto firmato con i giallorossi lo ha portato in Italia, paese del padre. Tanto basta, questo, per avere la possibilità di scegliere tra i Socceroos e gli azzurri, con i primi che avrebbero davvero bisogno di lui per potersi qualificare ai Mondiali in Qatar, mentre per essere tra le prime scelte di Roberto Mancini ci vuole ancora molto tempo.

Mourinho gli ha consigliato di considerare i viaggi, dovrà sempre andare dall'altra parte del mondo se dovesse scegliere l'Australia. Totti, più pragmatico, gli ha solo detto di concentrarsi sulla Roma, che ci sarà tempo per la Nazionale, scrivono sulla Gazzetta. Come andrà a finire ancora è troppo presto per dirlo, ma Volpato ha già un futuro brillante che lo aspetta.