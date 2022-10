Volpato, incontro con il suo ex allenatore: gli regala la maglia autografata

Volpato è uno dei talenti più puri della Roma e il club punta molto su di lui. Se Cristian veste la maglia giallorossa è anche merito dell'ex allenatore delle giovanili giallorosse Fabrizio Piccareta. Il classe 2003 gli ha regalato la maglia di quest'anno con dedica e firma sul numero 62. La madre del giovane calciatore ha condiviso sui social la foto scrivendo: "Grazie Sempre". In una vecchia intervista l'attuale allenatore della Primavera della Spal ha parlato della scoperta di Volpato: "Grazie ad un contatto australiano, Tony Basha, venni a sapere di un adolescente molto bravo. Solo che non aveva un camponato in cui dimostrarlo, in pratica giocava per conto suo in un'accademia. Mi feci mandare un video ma non bastava, chiesi di conoscerlo personalmente prima di segnalarlo a Morgan De Sanctis. Organizzammo un'amichevole anche grazie al Trastevere che lo ospitò nella juniores: fece 3 gol in 15 minuti. La Roma a quel punto è stata brava a prenderlo". Piccareta ha contribuito anche alla crescita di Zalewski e Bove. Mourinho crede molto in Volpato, inoltre il trequartista fa parte della scuderia di Francesco Totti.