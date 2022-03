Volpato festeggia l’esordio con l’Italia U20: “Contento per il debutto” – FOTO

Il baby giallorosso è stato in campo più di un'ora nel 5-0 contro la Norvegia

In seguito al suo esordio con i professionisti avvenuto in Roma-Inter, il padre aveva rivelato i dubbi di Volpato riguardanti la scelta della nazionale da rappresentare, se l'Australia o l'Italia. Alla fine Cristian ha scelto quest'ultima e oggi ha messo a referto la prima presenza in azzurro nella partita vinta dall'Under 20 per 5-0 contro la Norvegia. Il baby giallorosso è partito da titolare rimanendo in campo per oltre un'ora di gioco. Al termine della gara il ragazzo ha espresso tutta la propria gioia con una storia Instagram: "5-0 contro la Norevgia! Contento per il mio debutto!". Chissà che sulla scelta non abbia influito Mourino. Secondo papà Oscar, infatti, lo Special One aveva invitato Volpato a considerare le lunghe trasferte che avrebbe dovuto affrontare ad ogni convocazione qualora avesse scelto l'Australia. Come detto, Cristian ha scelto l'azzurro e vista la non facile situazione potrebbe diventare in futuro anche un'arma importante per la Nazionale maggiore.