Volpato: “Felice per il gol, Mourinho mi consiglia molto. Totti come un fratello”

Le parole del giallorosso: "

Che emozioni provi? Sono molto contento per aver segnato oggi, ma mi dispiace per il pareggio. Sono entrato per provare a cambiare la partita e provare a inventare qualcosa. Va bene così

Ti è arrivato il messaggio di Totti? Non ho visto il mio telefono, adesso. Per me è come mio fratello, mi dà consigli.