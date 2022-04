Volpato dopo la sconfitta con la Fiorentina: “Siamo più forti di tutti. Torneremo”

I giallorossi sono fuori dalla Coppa Italia, ma sono in piena corsa per il campionato

La pesante sconfitta di 5-2 subita dalla Roma Primavera contro la Fiorentina ha precluso ai giallorossi l'accesso alla finale di Coppa Italia di categoria. I ragazzi sono in un momento no e De Rossi lo sa: "Manca la brillantezza mentale, non quella fisica. Abbiamo avuto qualche caso di Covid, poi i nazionali e la sosta: i motivi sono diversi. Tutta la squadra gioca sotto tono e questo determina prestazioni così negative" ha detto ai media del club nel post-partita. Tra la delusione generale, però, Volpato prova a suonare la carica sui social: "Testa alta perché siamo i più forti di tutti" - ha scritto il numero 10 in una storia Instagram. L'attaccante reduce dal ritiro della Nazionale U20 ha poi chiosato con un messaggio di speranza valevole anche come monito per gli avversari: "Torneremo". Non è il momento di mollare. I giallorossi sono fuori dalla Coppa Italia, ma sono in piena corsa per il campionato. Gli ultimi risultati hanno ridotto la distanza dal secondo posto ma il destino è ancora tutto nelle mani di Tripi e compagni, primi con 6 punti di distanza dall'Inter a otto giornate dalla fine.