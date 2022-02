Volpato al settimo cielo: “Ringrazio mia mamma e Mourinho che ha creduto in me”

Il giovanissimo talento della Roma commenta il primo gol da professionista: "E buona fortuna ai miei compagni della Primavera per la partita con la Juve"

Sono stati giorni da sogno per Cristian Volpato, protagonista del pareggio in rimonta della Roma col Verona. Un turbinio di emozioni anche nei giorni successivi, tra messaggi d'affetto e la gioia per il ptimo gol da professionista. Il giovane talento della Primavera giallorossa ha aspettato qualche giorno per commentare tutto quello che gli sta accadendo: "Sono così felice di aver segnato il mio primo gol da professionista e ancora più felice di averlo fatto con questo grande club. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato a realizzare il mio sogno, in particolare mia mamma che è stata al mio fianco dal primo giorno e un grande ringraziamento a Mourinho per aver avuto fiducia in me. Voglio anche augurare buona fortuna alla mia squadra nella partita di Coppa Italia di domani". Il riferimento è al big match della Primavera di De Rossi in casa della Juventus.