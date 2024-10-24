L'ex attaccante della Roma Cristian Volpato ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'ala, ora al Sassuolo, sta facendo molto bene in Serie B e si sta ritagliando uno spazio importante dopo le difficoltà della passata stagione. Queste le sue parole sul suo passato in giallorosso e su Francesco Totti:

Il Sassuolo la cercava con insistenza già nel 2022. "Trovare spazio in Italia non è facile, il Sassuolo però fa giocare i giovani. Forse perché si fanno meno partite, ma rispetto a Roma mi pare di lavorare di più".

Le ha scritto anche Totti? "Sì. Ci sentiamo sempre, mi scrive, mi dà consigli. Mi dice ad esempio: “Nella tua metà campo gioca semplice, di là fai quello che vuoi. E cerca di tirare, se non tiri non segni”. Ha ragione".