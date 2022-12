Voglia di Roma per Rui Patricio: vacanze tagliate e partirà per il Portogallo

Rui Patricio corre verso la Roma. Dopo la delusione per il Mondiale non vuole perdere tempo e si farà trovare a disposizione di Mourinho. L’estremo difensore è in città e si è tagliato le vacanze. Il portiere ha deciso di raggiungere i compagni di squadra a ritiro iniziato, quindi tornerà in gruppo prima delle ferie natalizie. Presumibilmente partirà lunedì per l’Algarve e giocherà almeno un'amichevole. Il 19 i giallorossi affronteranno il Casa Pia, mentre giovedì il Waalwijk. Passerà questi giorni in famiglia, ieri è stato fotografato dalla moglie mentre aiuta la figlia a fare i compiti. Rui è un fedelissimo dello Special One e, nonostante qualche errore di troppo, il mister ha bisogno di lui per gennaio. Svilar non ha convinto ed ha giocato una sola partita in Europa League. Il 34enne portoghese è chiamato a difendere i pali della Roma al rientro dalla lunga sosta. A giugno Pinto cercherà il suo sostituto. Vicario è l'obiettivo numero 1 del gm.