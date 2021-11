Voglia di Roma: i tifosi sono sempre a sostegno della squadra di Mourinho

Stasera contro il Torino sono attesi 45 mila spettatori giallorossi. Sold Out nel settore ospiti anche per la partita contro il Bologna

La passione per la Roma non conosce limiti. Oggi contro il Torino sono attese 45 anime a sostegno della squadra di Mourinho. Al di là dei risultati, come sempre d'altronde, il pubblico romanista risponde presente all'appello. Da quando si sono riaperti gli stadi, i supporters hanno sempre seguito la propria religione: in ogni dove. Che sia Olimpico o in trasferta. Non è un caso che anche i biglietti del settore ospiti per la partita contro il Bologna che si disputerà il primo dicembre alle 18.30, sono andati a ruba. Le parole del tecnico in conferenza stampa ieri, rendono evidente questo senso di appartenenza tra la squadra e il suo pubblico: "C'è grande empatia tra noi e i tifosi". Poco da aggiungere. Mai sola, indipendentemente dal risultato. Un gran numero di spettatori è previsto anche per la gara contro l'Inter. Prezzi popolari anche per la partite contro lo Spezia e la Sampdoria.