Voeller: “Scusa Roma, ma in semifinale il mio cuore batte per il Leverkusen”

Rudi Voeller è il doppio ex della semifinale di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen, però a precisa domanda, come riporta alfredopedulla.com, fa sapere per quale squadra tiferà nel doppio confronto che vedrà la vincitrice contendersi il trofeo con una tra Juventus e Siviglia: “L’inevitabile è accaduto, i miei due club del cuore giocheranno contro Il mio cuore batte per il Bayer Leverkusen in queste gare, nonostante la vicinanza che sento per la Roma e per tutta al città, anche attraverso mia moglie Sabrina. La Roma ha già vinto la Conference lo scorso anno, quindi nel caso in cui passasse il Bayer, non sarebbe un colpo troppo duro” dice l'ex centravanti della Roma che lavora attualmente per la Federazione tedesca.