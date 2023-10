Viviano: “La Roma non è così forte come dicono”

Emiliano Viviano, portiere dell'Ascoli che in carriera ha vestito, tra le altre, anche le maglie della Fiorentina, squadra della quale è grande tifoso, dell'Inter e del Bologna, è intervenuto a Tv Play per parlare dei troppi elogi a suo dire che vengono fatti alla Roma di José Mourinho, vittoriosa ieri per 4-1 contro il Cagliari all'Unipol Domus: "Non mi piace l'opinione che la Roma sia così forte perché per me non lo è. Ha il terzo monte ingaggi della Serie A, ma questo è dettato dal fatto che prendono giocatori a zero. Ovvio la Roma è migliore della Fiorentina, ma nei viola ce ne sono 3 o 4 che vanno a Roma e giocano. Per me Bonaventura prende il posto a Pellegrini, poi chi gioca Milenkovic o Ndicka? Non c'è paragone dai".