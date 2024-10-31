Emiliano Viviano, ex portiere della Sampdoria, ha parlato a TvPlay dei migliori attaccanti della Serie A. Dopo aver discusso di Morata e Vlahovic è arrivato anche il momento di Artem Dovbyk. Il bomber giallorosso è il miglior marcatore della squadra, ma al momento è solo a quota tre gol (in Serie A). Paragonandolo agli altri centravanti, queste sono state le parole di Viviano: "Dovbyk? Ma che Dovbyk, lo sai che insulti gli tiravi se giocava alla Juve? Gli arriva la palla e torna indietro. A me Dovbyk piace, ma se fai il paragone con Vlahovic per certe cose ha dei limiti tecnici assurdi".