Vitesse, Udinese e derby: così Mourinho gestirà la rosa tra energie e diffidati

La Roma attesa da quattro partite in due settimane: alla Dacia Arena con due squalificati e Pellegrini-Zaniolo a rischio squalifica per il derby. Chance per Ibanez, Vina e non solo

Redazione

La Roma ha sfruttato il giorno di riposo concesso da Mourinho dopo la vittoria con l'Atalanta tra relax e festeggiamenti, vedi Veretout e Mkhitaryan che ha invitato i compagni al compleanno del figlio Hamlet. Lo Special ne ha approfittato, come spesso accade, per tornare a Londra ma ora è pronto a rituffarsi a Trigoria. Oggi è prevista la ripresa degli allenamenti in vista della sfida di giovedì sera in casa del Vitesse, andata degli ottavi di Conference League. Un match sulla carta abbordabile, vedendo anche il ruolino di marcia degli olandesi, ma in Europa possono nascondersi parecchie insidie. Soprattutto perché la doppia sfida arriva in un momento topico per la stagione, con il match contro una Udinese in buona forma e soprattutto il derby del 20 marzo, tre giorni dopo il ritorno col Vitesse.

La Roma dovrà gestire le forze e stare attenta anche ai diffidati, ma senza perdere di vista l'obiettivo di vincerle tutte: Mourinho non ha intenzione di farsi sfuggire la possibilità di alzare un trofeo. Per questo saranno importanti le scelte di formazione già per la partita di giovedì alle 18.45. Difficilmente ci sarà un grosso turnover, il portoghese ha dimostrato di non gradirlo ma con la rosa completa a disposizione può scegliere e ruotare con più serenità.

Le probabili formazioni di Mourinho tra Vitesse e Udinese: e per il derby c'è il pericolo diffidati

Rui Patricio resterà il punto fermo per entrambe le sfide, in difesa ci si affiderà ancora alla linea a tre che sta trovando solidità e garanzie. In Olanda ci sarà sicuramente Kumbulla, squalificato a Udine, con Ibanez che potrebbe anche far riposare uno tra Mancini e Smalling. Il brasiliano è tornato da un paio di settimane e si è ritrovato dietro l'albanese nelle gerarchie, Mourinho può dargli chance di riscatto dall'inizio: da vedere se già col Vitesse o - per non rischiare - direttamente alla Dacia Arena per sostituire Kumbulla. Sugli esterni Karsdorp e Zalewski sono attualmente i titolari, ma il giovane polacco si è fatto male alla caviglia e potrebbe restare out qualche giorno.

Probabile che in Olanda a sinistra giochi uno tra Vina o magari un rispolverato El Shaarawy. Maitland-Niles si è un po' perso, ma in questi impegni ravvicinati prima del derby avrà molto probabilmente il suo spazio, magari a destra nel suo ruolo. A centrocampo le garanzie migliori, con Sergio Oliveira pronto a prenotare una maglia, anche se Cristante è diventando fondamentale per certi equilibri e non ha sostituti. Troverà spazio dal 1' anche Veretout - apparso in leggera crescita - tra Udinese e Vitesse. Mkhitaryan sarà squalificato in campionato, facile pensare che possa giocare entrambe le partite di Conference.

Importante sarà la gestione di Pellegrini, che è a rischio squalifica per il derby: il timore del capitano come di Mourinho è che il pericolo si materializzi, come all'andata dove il 7 era stato espulso con un doppio giallo e un mare di polemiche. Contro chi? Curiosamente proprio contro l'Udinese. Pellegrini dovrà stare attentissimo nella speranza che la storia non si ripeta. Lo Special One teme molto questa possibilità, nel ko dell'andata ha influito, ma difficilmente si priverà del suo capitano alla 'Dacia Arena'. Più probabile che gli conceda un po' di riposo in Conference League, con Sergio Oliveira e Veretout che scalpitano. In avanti Abraham non ha alternative, deve stringere i denti e dare tutto. Mou cercherà magari di gestirlo risparmiandogli qualche minuto, ma al momento Afena-Gyan e Shomurodov non danno garanzie.

Poi Zaniolo, secondo diffidato di lusso prima del derby. Con lo Spezia è entrato all'intervallo, con l'Atalanta ha fatto bene ma ha finito la benzina. Non sembra in grado di sostenere quattro partite di fila per 90 minuti, rischia di perdere lucidità e con l'Udinese avrà anche la spada di Damocle del giallo da evitare a tutti i costi. Mourinho dovrà gestire anche lui. In panchina c'è Carles Perez oltre ai giovani. La Roma cercherà di sfruttare l'onda lunga del successo con l'Atalanta e magari ipotecare la qualificazione già in casa del Vitesse, per fare magari qualche calcolo in più giovedì prossimo.