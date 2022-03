Vitesse-Roma, stadio tutto esaurito: solo con il Tottenham era successo quest’anno

Contro gli "Spurs" il pubblico era stato un fattore determinante per la vittoria finale. Ci saranno anche 1200 tifosi giallorossi

La Roma troverà un ambiente infuocato giovedì, tutto esaurito lo stadio Gelredome. Oltre ai 24000 tifosi olandesi ci saranno anche 1200 sostenitori giallorossi. Come riportato dal sito De Gelderlander è il secondo sold out stagionale, il primo era arrivato in Conference League contro il Tottenham. Partita finita 1-0 per il Vitesse. Tante polemiche in questi giorni sulla violenza dei supporter giallo-neri: "È possibile che alcuni tifosi dovranno perdere questa partita. Si tratta di tifosi che sono stati coinvolti nei disordini nella fase finale della partita tra Vitesse e Sparta. Non appena i colpevoli saranno stati identificati, un divieto nazionale di stadio sarà imposto il prima possibile", ha detto un portavoce del club di Arnhem.