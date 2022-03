Vitesse-Roma, presente il rapper Gemitaiz nel settore ospiti

Tra i tantissimi sostenitori giallorossi arrivati fino in Olanda presente anche il cantante romano

Un tifoso speciale nel settore ospiti in Olanda, il famoso rapper Gemitaiz era insieme ai tanti tifosi venuti da Roma per sostenere la squadra di Mourinho contro il Vitesse. Non è la prima volta che il cantante va allo stadio quest’anno, è stato presente anche all’Olimpico in alcune giornate di campionato. Ha postato sul suo profilo Instagram dei video al gol di Oliveira e a fine partita. Erano 1200 i sostenitori giallorossi, saranno oltre 900 alla Dacia Arena per la sfida con l’Udinese.