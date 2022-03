Vitesse-Roma, le probabili formazioni di Letsch e Mourinho

I giallorossi tornano a giocare in Europa nell'andata degli ottavi di Conference. Mourinho farà turnover soprattutto dalla metà campo in su ma conferma la difesa delle ultime giornate di campionato. Letsch sceglie la formazione migliore possibile

Giovedì alle 18.45 la Roma andrà in scena in Olanda contro il Vitesse nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. Per i ragazzi di Mourinho, l'Europa è una degli obiettivi principali della stagione perché oltre alla possibilità di riportare un trofeo nella Capitale che manca ormai dalla stagione 2007/08, permetterebbe alla Roma di qualificarsi direttamente ai gironi della prossima Europa League. Lo Special One si affida nuovamente alla difesa a tre che sta dando grandi risposte nelle ultime partite, ovvero Mancini, Kumbulla e Smalling. A centrocampo Cristante dovrebbe essere affiancato da Bove, con Karsdorp e Zalewski sulle fasce. Dietro l'unica punta Shomurodov, agiranno Mkhitaryan, squalificato nella prossima trasferta di campionato e Carles Perez. Gli olandesi si affideranno invece alla formazione migliore possibile con Houwen tra i pali, Tronstad a dettare i tempi a centrocampo e davanti la coppia Frederiksen-Openda.