Vitesse-Roma, le formazioni ufficiali di Letsch e Mourinho

Le scelte dello Special One per l’andata degli ottavi di finale della Conference League

Mourinho tiene fuori Smalling e Pellegrini per la sfida con il Vitesse. Difesa a 3 con Mancini, Ibanez e Kumbulla davanti a Rui Patricio. Il difensore albanese sarà squalificato per la gara di Udine, così come Mkhitaryan che giocherà a centrocampo con Oliveira e Veretout. Turnover sulla fascia sinistra dove tornerà Vina, mentre a destra ci sarà Maitland-Niles. Davanti Abraham e Zaniolo. Fuori Pellegrini Il centravanti inglese con un gol questa sera raggiungerebbe Batistuta a quota 21 nella sua prima stagione in giallorosso. 4-3-3 per gli olandesi con Openda e Grbic a guidare l’attacco.