Roma, arriva il giallo per Mancini: salterà la gara di ritorno con il Vitesse

Gianluca Mancini salterà il match di ritorno di Conference League in programma il prossimo giovedì. Arriva all'86' il cartellino giallo per il difensore della Roma che era nella lista dei giocatori in diffida. Raczkowski non esita ad ammonirlo dopo alcune proteste. Insieme a lui nel match del 17 marzo all'Olimpico non ci sarà neanche Sergio Oliveira che dopo aver segnato il gol decisivo della partita, si guadagna un cartellino rosso lasciando la squadra in 10.