Vitesse-Roma, chiamato personale di sicurezza aggiuntivo per evitare incidenti

Il club giallonero è stato più volte protagonista di scontri e disordini fuori e dentro lo stadio in questa stagione. Per il match di Conference League contro la Roma sono state prese misure di sicurezza aggiuntive

"Il danno è enorme, sotto diversi aspetti. Come club stiamo peggiorando sempre di più; con i tifosi, la UEFA, la KNVB e in generale. A causa di incidenti e violazioni, la multa totale del Vitesse potrebbe arrivare a 200.000 euro in questa stagione. Nel frattempo, le autorità di sicurezza non solo chiedono misure dure al club, ma minacciano anche severe sanzioni contro i tifosi. Ma forse il peggio è che un certo numero di tifosi non si sente più sempre al sicuro o a suo agio nello stadio. Famiglie e bambini a volte preferiscono addirittura restare a casa. Non può e non dovrebbe essere così, vero? Il club sta prendendo le misure necessarie. Per il duello europeo con l'AS Roma di giovedì prossimo, il Vitesse in primis chiede esplicitamente di non lanciare oggetti e di lasciare le scale vuote. Verrà chiamato anche personale di sicurezza aggiuntivo e verranno utilizzati cani da fuochi d'artificio. Tutto questo per prevenire il più possibile incidenti e multe alle stelle e, soprattutto, per creare un ambiente in cui tutti possano sentirsi al sicuro e a proprio agio. Il Vitesse invita i suoi tifosi a sostenere il club in modo positivo, soprattutto in questo periodo difficile. Non solo contro l'AS Roma, ma anche per il resto della stagione. Assicuriamoci che la festa del calcio giallonero sia e rimanga il momento clou della settimana".