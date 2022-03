Vitesse-Roma, arbitra Raczkowski l’andata degli ottavi di finale

I giallorossi scenderanno in campo giovedì alle 18.45 in Olanda

La Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per le gare europee. Per quanto riguarda l’andata degli ottavi di Conference League, Vitesse-Roma sarà affidata al polacco Paweł Raczkowski. Gli assistenti saranno i connazionali Radosław Siejka e Adam Kupsik, mentre il quarto uomo sarà Tomasz Musiał. Non c'è il Var fino alla finale. I giallorossi giocheranno giovedì alle 18.45, partita fondamentale per chiudere il discorso qualificazione già in Olanda.