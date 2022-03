Mourinho: “Campo terribile, ma siamo qui per vincere. Niente turnover”

Su Forzaroma.info sarà possibile seguire la diretta testuale della conferenza

Redazione

Domani alle 18:45 la Roma scenderà in campo per l'andata degli ottavi di Conference League contro il Vitesse. Mourinho è tornato a parlare in conferenza stampa dopo il periodo di squalifica in campionato per presentare la gara.

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

"Sono sette partite di fila senza sconfitta in campionato. La squadra ha avuto un buon atteggiamento e quando giochi a eliminazione ogni dettaglio è importante. Questo mi da speranza, la squadra sta bene, solo Spinazzola è indisponibile. Viaggiamo al completo. E' la prima volta che gioco in Olanda in un campo non di calcio. Vengo qui da più di 20 anni in campi bellissimi e non so cosa è successo qui. Sarà difficile giocare, ma veniamo qui per fare risultato e vincere".

Bentornato in conferenza, ha recuperato tutti i giocatori. far giocare insieme Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham e Zaniolo è difficile. Ha trovato un equilibrio? Farà turnover? "Voi non mi siete mancati (ride ndr). Io punto su tutti quelli che lavorano bene. Tutti sono in forma. Nell'ultima partita abbiamo fatto 5 cambi perché la panchina era di qualità. Nel resto della stagione era difficile perché mancava sempre qualcuno per Covid o infortunio. Ora abbiamo una rosa forte, unita. Abbiamo anche due obiettivi chiari a disposizione. Siamo in lotta per la Champions e per raggiungere il miglior piazzamento possibile, ogni partita è decisiva e sono contento dei giocatori. Non sarà turnover. Giocheranno giocatori senza problemi clinici, ma giocheremo con una squadra forte e una panchina forte".

Sulle condizioni terribili del campo e sul calcio olandese. "Ci hanno fatto un concerto rock sopra. Il calcio olandese richiede ore per spiegarlo. Io ho iniziato a lavorare con Van Gaal, posso solo esprimere gratitudine. Viste le condizioni del terreno qualcosa sta cambiando".

MOURINHO A SKY

Un riassunto di queste ultime settimane. "Preferisco stare calmo e non andare troppo in euforia. Mi sono piaciute cose anche quando le partite non sono andate bene come con il Verona. Mi sono piaciuti il rispetto per la maglia e i tifosi, la voglia di ribaltare il risultato. A Spezia mi è piaciuto il primo tempo in 11 contro 11 e l'attitudine offensiva della squadra senza Zaniolo. In superiorità numerica abbiamo dominato. Contro l'Atalanta mi è piaciuta dal primo minuto. Ero in una stanza isolata da cui non si sentiva nulla. Ho avuto subito una sensazione di forza, si è sentito qualcosa da subito, abbiamo fatto una partita solida".

Vitesse è una squadra chiusa su un campo difficile. "Il campo da qui sembra verde, ma da vicino è qualcosa di inspiegabile. 25 anni fa venivo in Olanda e ero abituato a prati fantastici, hanno una cultura di calcio fantastica. Quelle che vedo oggi mi ha fatto ripensare alle critiche che ho fatto all'Olimpico. Una roba pericolosa per il calcio e i giocatori. Del Vitesse ho visto molto, ha perso 3-2 contro il Tottenham poi ha combattuto bene contro il Rennes. Sono squadra con gamba che non può giocare a pallone su questo campo. Una squadra diretta, con un ragazzo molto veloce in attacco e uno specialista di palle inattive che rende pericoloso ogni angolo. Giochiamo qui il primo turno poi a Roma. In due partite possiamo passare, ma se domani vinciamo non sarebbe male".

Un motivo per cui la Roma deve credere nel quarto posto e un motivo per cui non deve crederci? "Preferisco dire credere nel vincere la prossima partita. Dobbiamo guardarci intorno e controllare chi sta dietro di noi di due o tre punti. Non voglio guardare al quarto posto ne all'ottavo. Voglio guardare all'Udinese. Resteremo qui per lavorare e riposare in modo da arrivare al meglio alla partita di domenica".

MOURINHO A ROMA TV+

"Bisogna continuare. siamo in un momento positivo, sette partite senza sconfitte in campionato e due vittorie di fila. La competizione è diversa, il Vitesse ha una motivazione straordinaria per giocare contro l Roma. In questa fase la gente sente che non manca tantissimo perché siamo agli ottavi e settimana prossima si potrebbe passare ai quarti. La motivazione sarà un fattore importante. Dovremo essere forti e alti".

La Roma troverà un ambiente caldo. "Ho giocato tante volte in Olanda e non ho mai visto un prato così brutto, in uno stato incredibile. SE non ero felice dell'Olimpico, ora non c'è paragone. Il campo è un disastro e questo ci preoccupa. Un giocatore vuole l'ambiente difficile. Andiamo lì consapevoli delle nostre responsabilità. Sappiamo che c'è l'eliminazione diretta che è diversa dal sistema a punti. Non si può fare come a Sofia che da 3-0 sono arrivati a 3-2. Ci vorrà concentrazione".

Un periodo denso di impegni. La Roma ha recuperato giocatori, ma tutti devono essere pronti. "Solo Spinazzola non è pronto. Ma sorridiamo perché fa qualcosa con noi. Lo vediamo giocatore, non per giocare subito, ma come atleta. Tutti gli altri sono a disposizione. Abbiamo perso due giocatori per squalifica a Udine ma domani siamo tutti lì senza infortuni o squalifiche".