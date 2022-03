Vitesse-Roma, 100ª partita con i giallorossi per Zaniolo

Traguardo importante per il gioiello della squadra di Mourinho e della Nazionale

Centesima presenza per Zaniolo con la maglia della Roma nella gara di Conference League contro il Vitesse. Il 22 giallorosso ha esordito nel 2018 contro il Real Madrid. Tante le gare perse a causa del doppio infortunio al ginocchio in questi anni, adesso Zaniolo è pronto a prendersi sulle spalle la squadra. Contro Spezia ed Atalanta è stato tra i migliori in campo conquistando il rigore contro i liguri e fornendo l'assist per Abraham contro la "Dea".