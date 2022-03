Vitesse, Letsch: “Siamo sfavoriti, ma possiamo ancora passare il turno”

Le parole dell'allenatore: "Difficile dire come giocherà la Roma domani, sicuramente farà una bella partita per il suo pubblico. Noi dobbiamo sfruttare le azioni che creeremo"

In vista del ritorno degli ottavi di Conference League contro la Roma , Thomas Letsch , allenatore del Vitesse , ha presentato la gara in conferenza stampa. Queste le sue parole:

Sull'assenza di Bero. "Non si sentiva bene ed è rimasto a casa. Se migliorerà, arriverà a Roma domani e si unirà al gruppo. Lui è il motore della squadra. Porta molta energia. Se non ce la dovesse fare a centrocampo possiamo schierare Huisam, Vroegh, Buitink e Gboho. Abbiamo varie opzioni, anche Openda potrebbe giocare a centrocampo".

Che partita si aspetta? "Difficile dire come giocherà la Roma domani, sicuramente farà una bella partita per il suo pubblico. Noi dobbiamo sfruttare le azioni che creeremo. Se iniziamo bene e col giusto atteggiamento possiamo farcela. Siamo sfavoriti sotto molti aspetti e tutto è dalla parte della Roma, ma questa stagione abbiamo dimostrato di potercela giocare anche con le grandi. Se sei sfavorito non significa che non hai possibilità".