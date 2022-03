Vitesse, Letsch: “Risultato deludente, ma siamo a metà partita”

Il tecnico degli olandesi: "Il campo? Era brutto anche per noi..."

"Abbiamo avuto il controllo nel primo tempo e abbiamo giocato come volevamo. Abbiamo anche avuto delle occasioni, ma poi devi sfruttarle. Il risultato è deludente, ma siamo a metà partita. Se non crediamo in una vittoria al ritorno, allora non dovremmo più andare a Roma. È bello ricevere i complimenti da Mourinho, ma avrei preferito che si fosse congratulato con me" ha detto Thomas Letsch, tecnico del Vitesse a fine partita in conferenza stampa.