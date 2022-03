Vitesse, Letsch: “Con la Roma partiamo sfavoriti ma crediamo nella nostra forza”

L'allenatore tedesco ha parlato della doppia sfida contro i giallorossi: "In due partite nel calcio tutto è sempre possibile”

L'allenatore del Vitesse Thomas Letsch, ha parlato ai microfoni di Fiorentina.it del prossimo incontro europeo della sua squadra in programma il 10 marzo contro la Roma in Olanda.

Con la vittoria contro il Rapid Vienna, il Vitesse giocherà contro la Roma: cosa significa questa partita per voi? “Per una società come il Vitesse è eccezionale giocare gli ottavi di Conference League, per la prima volta nella storia del club siamo tra le migliori 16 di una competizione europea. La Roma è un grande club, gioca in uno dei migliori campionati del mondo e ha José Mourinho, uno degli allenatori di maggior successo di sempre. Quindi sappiamo che partiamo sfavoriti in queste partite, ma crediamo nella nostra forza e cercheremo di ripetere quello che abbiamo fatto contro il Tottenham, l’Anderlecht o il Rapid Vienna. In due partite nel calcio tutto è sempre possibile”.