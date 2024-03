Vitali (ag. Kumbulla): “Marash tornerà a Roma a giugno. Ha un contratto fino al 2027”

Marash Kumbulla si sta vivendo la sua esperienza al Sassuolo dopo alcuni mesi difficili a causa dell'infortunio. L'agente del calciatore albanese, Gianni Vitali, ai microfoni di Sportitalia, ha svelato quali saranno i prossimi passi verso l'estate: "Noi con la Roma abbiamo fatto un ragionamento in funzione al fatto di poter andare a fare minuti, se possibile, e quindi tornare poi alla base quest’estate. Marash ha un contratto con la Roma fino al 2027, poi vedremo”. Poi una battuta anche sul recupero dal lungo stop fisico e sul ritorno in campo: "E’ stato sicuramente emozionante, perché quando rientri in campo, come tutti i calciatori hanno sempre detto in queste situazioni dopo un infortunio così lungo, è particolare. Mi ricordo le prime volte in cui è tornato, i primi allenamenti, qualsiasi cosa facesse dall’esercizio più banale al torellino era emozionante per lui. Ad allenarsi è tornato già da un po’ fortunatamente, poi è arrivato il ritorno in partita che è stato per lui motivo di soddisfazione. Ma si è calato molto bene mentalmente nella realtà di Sassuolo che vive un momento non facile: ci sono secondo me tutti i presupposti di poter far bene in questo finale di stagione”.