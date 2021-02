Viola: “Non possiamo concedere nulla alla Roma, vogliamo farle male”

Pari senza gol all’intervallo tra Benevento e Roma. A parlare alla fine del primo tempo è stato il centrocampista dei padroni di casa Nicolas Viola, che ha commentato l’andamento della prima frazione di gioco.

VIOLA A SKY

Partita di grande sacrificio, non avete concesso nulla alla Roma

Era la partita che avevamo preparato, dobbiamo ripartire bene in contropiede. Abbiamo avuto un paio di occasioni, ma la cosa più importante è fare bene la fase difensiva. Sono una squadra a cui non possiamo concedere niente.

Avete la forza di ripartire?

Sì, ce l’abbiamo. Sono una grande squadra, ma ce la metteremo tutta per fargli del male.