Vinicius Silva Sales e il sogno di nome Roma: ecco la raccolta fondi in Brasile per il baby prodigio

Vinícius Silva Sales è un ragazzo brasiliano di 13 anni del Volta Redonda, club sotto la lente d’ingrandimento dell’AS Roma Academy. Entro la fine di quest’anno il baby prodigio brasiliano avrà la possibilità di viaggiare in Italia, più precisamente nella Capitale per uno scambio culturale con i giallorossi. Come scrive diariodovale.com.br, per realizzare questo sogno necessita di 10 mila dollari. Cifra che andrebbe a coprire le spese di vitto e alloggio durante il soggiorno romano previsto dal 13 al 23 dicembre. “Ha iniziato a giocare a 5 anni – racconta la mamma -. Fa il centrocampista ed è molto bravo sui calci di punizione. Il suo sogno è diventare un calciatore professionista e ha tutto il potenziale per riuscirci”.

Insomma, l’unico impedimento, a oggi, è economico. I genitori in Brasile hanno organizzato una raccolta fondi per arrivare alla somma prestabilita per coprire le spese di viaggio e dare una chance a loro figlio.