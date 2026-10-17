Vinicius è un tema caldo in casa Real. Non per le utopistiche tesi secondo cui non sarebbe più lui a giocare, ma un sosia. Quanto per le prestazioni e gli atteggiamenti, non sempre ottimali. Come quello con il Villarreal, dove il brasiliano ha tirato i capelli a Saliba e si è preso il rosso. Quattro giornate di stop. Contro la Roma la musica non è cambiata: Vini è stato in ombra. Ha sofferto e non si è quasi mai reso pericoloso. Mou, però, in conferenza stampa ha trovato una spiegazione: la colpa è di Gasperini. “Vinicius ha avuto una partita molto difficile. Il principale responsabile della sua prestazione è Gasperini, che ci ha attaccato con una sola fascia. Tre uomini contro Cucurella e lui. È difficile fare cambi da allenatore, perché alcune informazioni non arrivano correttamente. Quello che mi ha dato fastidio è stata la natura del secondo gol, in un momento in cui la partita era calma ed equilibrata. Sapevamo come avrebbero marcato a uomo, e Vini doveva mettere in sicurezza la palla o procurarsi un fallo. Ma questo è tutto. Non è un grosso problema. Ho fatto cinque cambi: fa parte del calcio. L’intensità è altissima ed è difficile giocare a 320 chilometri all’ora per 90 minuti. Il futuro di Vini sta nel lavorare più duramente di chi deve giocare tutte le partite”.