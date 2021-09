Vina vince il premio come migliore sportivo uruguagio all’estero – FOTO

Ma intanto arrivano già i primi riconoscimenti: l'ex Palmeiras ha vinto il premio Charrua 2020/21, consegnato dal CPDU, Circulo de Periodistas Deportivos

Questa sera non sarà in campo da titolare nella sfida contro il Sassuolo, ma Matias Vina è arrivato per sostituire Spinazzola e al momento il suo rendimento sembra buono. Ma intanto arrivano già i primi riconoscimenti: l'ex Palmeiras ha vinto il premio Charrua 2020/21, per il miglior sportivo uruguagio all'estero, consegnato dal CPDU, Circulo de Periodistas Deportivos (Circolo dei Giornalisti Sportivi). Lo ha fatto sapere lo stesso calciatore attraverso i propri social.